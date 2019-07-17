據氣象局估計，受到丹娜絲颱風影響，部分地區出現強陣風與大雨。職安署表示，據往年經驗及教訓，颱風可能引發強風豪雨易造成鄰近河川、海岸作業勞工溺水及土石邊坡作業之勞工為土石流或崩塌土方所掩埋，營造工地則易造成施工架、塔吊倒塌及物體飛落，危害勞工及社會大眾安全，呼籲雇主應評估工地作業勞工是否有受物體飛落、倒塌崩塌、感電及溺水等危害，並加強各項防災措施。

職安署呼籲，對於鄰水、水上作業有發生水位暴漲、土石流之虞地區或營造工地易造成施工架、塔吊倒塌及物體飛落者，雇主應注意包括：搭設外牆施工架應加強穩固措施，加強檢查施工架架材是否有損傷、繫牆桿安裝狀況是否鬆弛、基腳是否下沉及滑動；工地圍籬應確保牢固，避免強風掀起；架上張掛帆布或廣告物應暫時拆卸，以免因風壓太大，施工架無法承載而倒塌肇災。

而邊坡擋土及開挖等工程應使邊坡保持安全的傾斜，對有可能飛落的土石應先清除或設置擋土支撐等，並派員監視邊坡落石狀況，必要時應即通知人員、機具撤離；使用工地塔吊作業則應塔吊塔柱應加強固定如以牽索牢繫，並停妥吊鉤及伸臂，及將旋轉煞車放開，風速每秒16公尺以上時，嚴禁使用塔吊作業；鄰水、水上作業或有發生土石流之虞地區作業，應在有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序。

職安署強調，雇主未依職業安全衛生法規定，對鄰水、邊坡擋土、工地塔吊、營造工程等易發生職災作業加強各項安全應變措施，因而導致勞工罹災者，將依法查處究辦。

(中時 )