東石鄉栗子崙抽水站，有3部3部CMS螺旋式抽水機。（張毓翎攝）

嘉義縣移動式抽水機共236部，目前已佈設160部，其中有放置15部在東石鄉栗子崙抽水站。（張毓翎攝）

面對颱風丹娜絲來勢洶洶，17日嘉義縣長翁章梁特地到全東石鄉抽水量最多的栗子崙抽水站督察。翁章梁表示，嘉義沿海地區經常淹水，縣府會確保機械能運轉，抽水機已備好及滯洪池平常也維持最低水位，做好各項防汛措施。

嘉義南部沿海地區地勢低窪，受超抽地下水導致地層持續下陷之影響，排水堤岸安全、防潮閘門或抽水站管理若有不慎，即可能造成海水倒灌。

翁章梁指出，以往颱風來臨時，東石鄉、布袋鎮、義竹鄉及朴子市都有淹水紀錄，這次縣府水利處已檢測完機械設施，16日也把新購110台移動式抽水機分布到各鄉鎮。

嘉義縣移動式抽水機共236部，目前已佈設160部，來因應丹娜絲颱風來襲。翁章梁說，民眾也要有防災意識，包括易淹水處、強風來易掉落處、自家設水閘門等，都須提前準備，政府鄉親一起合作，希望以最萬全的準備預防天災，將損害降到最低。

栗子崙抽水站集水面積為960公頃，每秒可抽取9cms水量，涵蓋東石鄉東崙村、西崙村、塭仔村及部分網寮村，每年委託專業廠商每月進行2次維護保養並於今年3月27日完成年度保養作業，24小時也皆有專人進駐以隨時抽排。

此外，東石鄉公所也做好萬全準備，公所建設課課長李冠昱表示，每月2次派專業人員到鄉裡70多個抽水站檢查維護，且每個抽水站也配置1位當地里民不定時巡邏，還備齊好沙包及38台0.3cms／s的移動式抽水機應戰，防止淹水。

(中時 )