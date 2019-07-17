美國參、眾兩院兩黨多名議員16日共同提出新法案，試圖維持對華為實施嚴格限制，大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中回應，美國議員遏制大陸發展的險惡用心暴露無遺。

耿爽表示，陸方已經多次就美方無理打壓大陸企業表明嚴正立場，美國有關議員固守冷戰聯合思維，長期戴著有色眼鏡看待大陸，提出各種涉華消極議案。他們遏制大陸發展、破壞陸美關係的險惡用心暴露無遺。

耿爽說，美方動用國家力量，無端制裁打壓大陸企業，嚴重損害了美國的國家形象和美國企業的自身利益，更嚴重破壞了全球產業鏈和供應鏈，已經並將繼續遭到世界各國的廣泛反對和抵制。

耿爽表示，陸美企業開展經貿合作是互利共贏的。川普總統在大阪和習近平主席會晤時表示，將允許美國公司繼續向華為供貨，美方如何兌現承諾、何時兌現承諾事關美方自身的信譽和公信力，國際社會都看在眼裡。

耿爽呼籲，陸方希望美方立即停止對華為等大陸企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視的方式對待大陸企業，多做有利於促進陸美經貿合作健康穩定發展的事情，而不是設置障礙。

據媒體稍早前報導，由6名美國跨黨派參議員和4名兩黨眾議員共同提議的法案名為《捍衛美國5G未來法案》(Defending America’s 5G Future Act)，將把川普總統之前頒布的可禁止威脅國家安全的外國企業參與美國5G系統的行政命令法律化，並將禁止在沒有國會行動參與下將華為從美國商務部實體清單中撤除，同時還規定，如果行政當局向美國企業頒發與華為做生意的豁免許可，國會將有機會將其廢除。

(中時 )