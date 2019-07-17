仍就讀高職的17歲少女長相清秀，在單親家庭長大，媽媽是新住民，家裡經濟狀況不是很好。少女為證明家境比同學好，疑下海當傳播妹，也因此染上毒癮。酒店經紀每天下午派車，外送她到嘉義、高雄、台南等地兼差，媽媽始終認為女兒很乖，以為是到酒吧打工。

少女在網路世界化名「甄姬」，台中業界人士稱，這應是她在傳播界的藝名。少女臉書盡是個人照片，留著一頭金色長髮的她，穿著火辣清涼，不吝露出酥胸、美背及長腿等，還有扮演貓女、女僕等引人遐想的照片。

少女生前曾在臉書分享「暖男經濟」，推薦摩鐵經紀公司的經紀人，臉書不乏飲酒作樂照片，幾乎夜夜笙歌。她曾在16歲生日時邀約50位朋友，在KTV開慶生趴，還自傲狂飲5箱啤酒，向友人炫耀「沒醉」，還能衝第二攤。

業界人士懷疑少女涉世未深，可能遭經紀公司以毒品控制，因此染上多種毒癮，加上跑趴、酗酒、熬夜，最後吸毒過量暴斃。據傳，少女經紀人在案發後立刻將小姐踢出群組，自己的LINE帳號改了名字，也換照片避風頭。

(中時 )