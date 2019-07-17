76歲的楊姓婦人（坐輪椅者）24年前在彰化走失，台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇找到婦人女兒，日前一起至高雄安置機構相認重聚。（劉秀芬翻攝）

台南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所巡佐吳孟宇（左）尋人無數，屢獲表揚。（劉秀芬攝）

76歲的楊姓婦人24年前在彰化走失，家人報警、刊登尋人啟事皆無所獲。（劉秀芬翻攝）

現年76歲的楊姓婦人，24年前因精神疾病從彰化走失，家屬報案尋人皆無所獲，直至今年，台南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所巡佐吳孟宇歷經1個月時間比對資料，終於聯繫上楊婦女兒，日前一家人在高雄安置機構相認，家屬對警方協助找回失蹤的母親十分感激。

吳孟宇外號「尋人高手」，從2010年至今已尋獲身分不明、失蹤人口近500人，今年他在身分不明系統查得一筆通報資料，內容為高雄市政府社會局有一名被安置的身分不明婦人，該名婦人被發現的時間及地點均不詳，當時該婦人身上沒有攜帶證件，也因精神疾病無法溝通，查無身分。

經吳孟宇逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，歷經1個月時間，比對上百筆資料，最終查得一筆1995年在彰化走失的民眾，經聯繫家屬女兒出面指認，她一見到警方提供婦人在機構的生活照時，直說，「這就是我母親沒錯」。

楊婦52歲時走失，家人發現後相當著急，但透過報案失蹤人口、尋人啟事都遍尋不著，原來24年以來楊婦一直待在安置機構。日前楊婦女兒一家人在堂兄弟陪伴下，南下與母親相認，情緒相當激動，她說，「終於完成父親臨終前的遺願」，要父親別擔心，會好好照顧母親。

楊婦女兒與母親相認時，不捨心情全寫在臉上，她表示，從兒女小時就跟他們說，「外婆只是出去玩」，不放棄一絲希望，現在真的終於找回外婆了，全家都非常高興。吳孟宇見楊婦與女兒重聚團圓的喜悅，也讓他更有動力繼續「尋人」。

麻豆警分局長楊慶裕也讚賞吳孟宇的表現，在警政和社政共同努力下，讓原本有缺角的家庭可以團聚，有盡孝的機會，沒有遺憾。

(中時 )