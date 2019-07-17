伸仁紡織捐贈蚊帳，由1000公斤聚酯纖維針織布製作。（吳敏菁攝）

登革熱升溫，彰化縣愛心企業家伸仁紡織在捐贈1300件蚊帳，透過彰化縣政府媒合有需求且弱勢的個人、家庭、身心障礙者及獨居老人等，讓弱勢民眾告別蚊蟲叮咬困擾。

這次伸仁企業董事長白璨榮捐贈1000公斤聚酯纖維針織布製作而成的蚊帳共1300件，並由董事長千金白怡文服裝設計師代表擔任蚊帳大使。

縣長王惠美感謝大慈善家伸仁紡織董事長白璨榮，對地方的關懷與疼惜，過去捐贈許多物資，包括之前捐贈的運動器材、還有捐給小朋友的球類等等，這次再度關心鄉親的健康，捐贈1300件蚊帳，讓有需求的鄉親能夠預防登革熱，她也特別感謝白董事長，「花越多，又繼續賺到千千萬萬倍」。

祕書長賴振溝說，由於登革熱疫情有增溫現象，所以伸仁紡織捐贈蚊帳，希望平時縣民就能利用蚊帳來防止蚊蟲騷擾。他也呼籲鄉親要注意環境清潔，所有可能的孳生源都要清理，不要讓病媒蚊有機可乘，受贈1300頂的蚊帳，除已登記的單位外，其他的將留在資源服務平台，有需求的鄉親可向資源中心這邊申請。

白怡文表示，伸仁紡織在製作童裝方面有剩餘的布料，加上工廠以前就是生產蚊帳，為了幫助弱勢家庭避免蚊蟲的叮咬，並傳承爸爸的愛心，伸仁紡織將剩餘布料製作成蚊帳並透過彰化縣政府分送給有需要的弱勢家庭，充分利用資源，並幫助弱勢團體。

(中時 )