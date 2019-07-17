45歲女星陳煒曾獲亞洲小姐冠軍，也曾演出《宮心計2深宮計》，2017年她復出演藝圈才坦言和台灣富商老公婚姻觸礁，早在2012年離婚，陳煒曾透露性生活不合是兩人分開主因之一，更指前夫很少碰她。最近陳煒交了新醫生男友，她受訪除了大讚對方很有肩膀、擔當，也首度澄清兩人並非姐弟戀，男友不是外傳的小她5歲，兩人其實是同年。

單身7年的陳煒最近傳出有第二春，和有翻版郭晉安之稱的醫生陳國強交往，陳煒認戀後，男方隨即被爆沒結束乾淨前一段婚姻就搭上陳煒，使陳煒被批小三，陳國強隨即跳出，澄清早在一年前簽字離婚，不懂爆料者的心態。據《東網》報導，陳煒昨受訪，透露沒因這事影響心情，男友不是圈內人第一時間卻跳出為她說明、承擔一切，自己很感激。

陳煒笑說，感情事曝光後收到很多道賀簡訊，像中大獎一樣，她透露和男友是在醫美診所認識，陳國強自稱是她粉絲，看了她很多作品，兩人才越走越近，問陳煒會不會免費當男友診所代言人？她笑說：「找我拍廣告要收錢的，我不收公司也會要收」，她更讚男友成熟會幫她分憂解勞，這幾年都是自己解決很多事，現在有人可以訴苦所以很幸福，也說兩人其實同樣都是45歲，「所以不要再說我們是姐弟戀囉」。

(中時電子報)