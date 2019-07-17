美國總統川普16日稱，美國要與大陸達成貿易協議，還有很長的路要走，但如果有必要，美國可能會對價值3250億美元的大陸商品加徵關稅。大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中引用一句古話回應美方，「千里之行，始於足下。」

耿爽重申，陸方始終主張通過對話協商解決中美經貿摩擦，對經貿磋商始終抱有誠意。美方認為目前距達成經貿協議還有很長的路要走，大陸有一句話正好可以作為回應：「千里之行，始於足下」。不管道路多漫長，只要邁開腳步堅定向前，總能到達終點的。

耿爽表示，希望美方能夠拿出決心和毅力，同陸方一道，在相互尊重、平等相待的基礎上，通過共同努力爭取達成一份互利雙贏的經貿協議。

耿爽說，至於美方威脅要加徵新的關稅3250億，大陸此前已經多次表明瞭陸方捍衛自身利益的堅定立場，他就不再重複了。但他想說一句，「如果美方加徵新的關稅，無異於給雙方的經貿磋商設置新的障礙，只會使中美達成經貿協議的路途更為漫長。」

(中時 )