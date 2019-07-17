后里馬場將透過國際標準馬術競技場，朝結合多元休憩服務設施永續經營。（陳世宗攝）

台中市政府觀光旅遊局為落實花博展館永續發展，17日舉辦后里馬場及花舞館營運移轉案招商說明會，向外界說明案件招商內容，現場共有數10家馬場及休閒事業經營廠商代表到場交流意見；觀旅局長林筱琪說，期盼透過公開招商說明，吸引優質廠商加入投資行列為台中打造新亮點。

觀旅局指出，2018台中世界花博期間，后里馬場及花舞館是花博的重要展場基地，每天吸引上萬人潮前往參觀，並獲選為2020台灣燈會主場地，前景十分看好；后里馬場期透過國際標準馬術競技場結合多元休憩服務設施，花舞館期則預計舉辦各種展覽或產業行銷活動。

林筱淇說，該局為活化后里馬場及花舞館，市府依促參法等相關規定辦理招商前置作業，希望未來能引進民間企業專業經營，提供多元優質的休憩服務，並有效經營管理既有設施，擴大公共設施多元使用機能，展現觀光遊憩能量，共創與民間企業及地方繁榮的多贏局面。

「他山之石可以攻錯！」觀旅局強調，該局將審慎評估17日說明會與會各界所提供的意見及建議，作為辦理後續招商作業參考；預定8月中旬辦理公告上網招商作業，等標期約為35天，預計明年台灣燈會結束後，接續委託民間重新開始營運，締造永續經營發揮最大效益。

(中時 )