因應丹娜絲颱風來襲，市府舉行整備會議。（甘嘉雯翻攝）

丹娜絲颱風來勢洶洶，防汛充分運用智慧管理，市府開發「兵棋圖台系統」進行災前整備作業，水務局長劉振宇表示，可將工程、水門、滯洪池、抽水機、砂包等現場整備情形、數量及照片，以視覺化儀表板及地圖同步呈現，讓整備更確實迅速。

目前水務局已備妥5萬個砂包、抽水機140部、防汛鼎塊1600塊，並於平鎮區莊福路及福德路口、桃園區樹仁三街、八德區僑興新村、桃鶯路興隆街口、忠義街、龜山區興邦路、龍潭區健行路、中壢區大牛欄分渠、中華路普忠路口、觀音區濱海休息區及中壢區14A埤塘滯洪池抽水機預布。

水務局內80件在建工程完成工區自主防災檢查；63座水閘門，也視水情機動啟閉；山坡地水土保持開發案件41件；6處水資源回收中心也整備完成；河川清淤長度共123公里，區域排水清淤長度93.6公里；雨水下水道清淤長度共44公里，清淤量體共4498立方公尺；復興區霞雲溪也清疏完成，配合整治工程確保市民安全。

(中時 )