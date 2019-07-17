台北大巨蛋停工4年懸而未決，被外界戲稱是「大爛蛋」，目前遠雄可施作的部分僅14項公安工項，但遠雄近期又出招，來函北市府希望解除2樓以下帷幕外牆施工限制，北市府都發局今證實有收到遠雄的申請，但是否同意施作，必須待市長室簽准。

大巨蛋2015年遭北市府勒令停工，遠雄隔年提行政訴訟，以「公安疑慮」為由，要求撤銷停工處分，因此目前遠雄僅被允許施作14項公共安全工項。

不過，遠雄今年5月再度出招，來函北市府，並提出「建築法」第63條及今年最高行政法院判決，主張大巨蛋園區各棟外牆1、2樓屬於安全維護工程，請求同意施作。

遠雄發言人楊舜欽指出，大巨蛋結構已完成，但帷幕外牆應該視為一體，不該排除1、2樓，且今年4月最高行政法院判決，認定公安工項不該在停工範圍，當時排除1、2樓有特別原因，但不符合這次判決，所以才向市府提出申請，希望施作1、2樓帷幕外牆。

台北市都發局表示，今年5月收到遠雄來函，7月時有邀請三大技師公會討論，判斷大巨蛋棟屋頂已完成，外牆如不儘速完成，可能會因強風產生風力上揚，導致損壞，但是否同意施作，必須待市長室簽准。

值得注意的是，今年6月24日台北市長柯文哲赴市議會專案報告曾鬆口，若經公會認證1、2樓施工可以防止鏽蝕，「沒有說一定不給他（指遠雄）做，我們還是會同意」，顯然柯文哲放行遠雄增加工項已是勢在必行。

不過，台北市都發局前局長林洲民受訪時直言，若市府同意遠雄施作，等於完全不在乎都審結果，強調「這不是帷幕外牆的問題，這是公共安全的問題」、「市府萬萬不應該核准施作」。

(中時 )