中國旺旺17日於港交所發布反駁及澄清公告，公司及特別是審核及風險管理委員會注意到一篇日期為2019年7月15日以「羅文嘉痛批：中天就是紅媒 你拿了北京多少錢要誠實申報」為標題的文章，指控中國旺旺從中國大陸的額外財政補助中獲益（「指控」）。該指控乃完全錯誤且惡意。公告表示，指控亦是有政治動機的，意在嚴重損害本公司的聲譽及本公司股東的利益，並誤導投資公眾。

審核及風險管理委員會澄清及強調，中國旺旺集團從各政府機構收到政府補助金。該等政府補助金乃為獎勵本集團在中國若干附屬公司而依法授予本集團。其授予僅依據客觀標準，如本集團的投資及表現。該等政府補助金的授予概無與任何本集團外第三方（包括中天）的活動相關。

公告指出，作為一家香港聯交所上市公司以及恒生指數成分股，公司遵守所有與其財務報告有關的法律法規，遵守最高職業準則以及採取最優措施。中國旺旺審核及風險管理委員會強烈譴責例如該指控所載錯誤及惡意資訊的惡行。同時，公司及其董事對該錯誤指控保留採取法律行動的所有權利。

(工商 )