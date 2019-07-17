在台南，透過傳統「做16歲」習俗象徵轉大人，這幾年，台南市文化局更透過「16歲小戲節」，讓藝文滋養年輕學子；邁向5周年「16歲小戲節」，為擴大參與對象及規模，今年度納入戲劇、音樂及舞蹈、市集等元素，更名為「16歲正青春藝術節」，以「少年扮戲」及「青春創藝」2大單元，在暑假期間，讓青少年透過藝文參與，體驗不一樣的青春藝術節。

「2019十六歲正青春藝術節」在文化部「藝文場館營運升級計畫」補助及「台積電青少年劇場計畫」支持下，以府城「做16歲」為概念，結合劇場活動，透過「看戲」、「做戲」與「扮戲」三個面向，讓青少年以劇場體驗完成台南特有文化公民成年禮。

4年來，累積《少年蒙太奇》、《在路上》、《萬花筒》和《發角》4部作品，有來自台南、高雄、嘉義、台中等城市、31區、32所國高中、176名青少年接受表演藝術演出製作培訓，有3211 人觀賞青少年劇場演出，9898 人參與相關計畫活動，而這些藝術種子播灑成果讓人驚艷，4年已有17位高中畢業生考上大學藝術相關領域科系，藝術種籽札根持續萌芽中。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，2016年起，台積電文教基金會持續支持「16歲小戲節」，為大台南地區的青年學子引入戲劇的資源，透過劇場學習及演出，構築一個青春世代揮灑的絕佳舞台。

16歲正青春藝術節主要分為「少年扮戲」及「青春創藝」二大單元，其中少年扮戲計畫已連續5年由影響．新劇場培訓及製作青少年劇場演出，今年主題為《共振》，將由青少年透過近半年培訓，8月16至18日在台南文化中心原生劇場售票演出4場。

此次演出也邀請金曲歌王謝銘祐，帶領有志創作音樂的青少年，進行「為青春寫一首歌」歌曲創作，並安排在活動中開唱，也邀請前4屆參與的學長姊們回流，以「前進社區。跨世代玩劇體驗」、「高中職校園戲劇講座暨演出」、「少年十五二十時 藝術啟蒙講座」、「教師戲劇工作坊」等子活動擴大及深耕參與對象。

「青春創藝」則分為「搖滾開唱」、「舞動青春」及「青春市集」主題，在8月10、11及17、18日二周假日在台南文化中心假日廣場及近崇明路園區進行。為鼓勵16歲青少年及家屬朋友參與，採低票價回饋及多項購票優惠，國高中生本人享7折優惠，陪同者可享85折優惠，台積電員工享8折優惠，持台南文化中心30周年紀念卡會員購票可享85折優惠，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )