現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）從去年溫布頓草地錦標賽起，除了今年的法國網球公開賽，又進帳了4座四大滿貫賽男單冠軍，生涯在四大賽累積達16冠，德國退役網球名將貝克（Boris Becker）表示，網球界必須要意識到喬帥是一個多麼偉大的球員。

喬柯維奇在溫網五度帶走冠軍，曾在2013年到2016年擔任喬帥教練的貝克認為，在溫網中央球場，喬帥受歡迎程度還不入今年溫網決賽輸給他的費德勒（Roger Federer），他深信喬帥應該要獲得更多尊重。

貝克告訴英國國家廣播公司（BBC）：「或許是球迷展現出來的態度，觸發了喬柯維奇在第五盤奮鬥的精神，他看起來有點被惹惱，或是瞪了一下觀眾，這是他面對挑戰的一些回應。擁有8座溫網男單冠軍的費德勒，是草地大滿貫的最偉大球員，當然有被愛戴的權利，但另一方面，你們也要尊重四屆球王喬柯維奇。」

已經37歲的費德勒保有男子選手最多20座四大滿貫賽冠軍的紀錄，比西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）多2座、比喬帥多4座，貝克說：「我希望明年如果他們都還在打的話，會有更多追平的紀錄。」

貝克補充：「現在，喬柯維奇16度在四大賽男單稱王，人們必須意識到喬帥有多偉大。」

(中時電子報)