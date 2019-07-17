因公殉職鐵路警察局官李承翰的遺族，申請因公撫卹，銓敘部已於今下午召開因公審查小組會議，確定以最高等級的因公撫卹辦理，估算可發給1200萬撫卹金。

銓敘部次長郝培芝表示，李承翰符合公務人員退撫法第53條第2項第一款，給予月撫恤金領受月數為240個月（20年），一次撫卹金加發50％，年資雖然只有5年，擬制15年年資計算。今天通過後最快，只要相關資料備齊，即可立即審定撥發。

銓敘部表示，李故巡官於本年7月3日晚間處理臺鐵自強號旅客補票糾紛時，面對車廂內情緒失控並持刀攻擊之犯嫌，以當時的情境，確對其生命安全構成極大威脅，仍奮勇執行職務，其遭犯嫌刺殺後，冒著身受重傷而可能致命的風險，全力箝制犯嫌行動，防阻危及車廂內其他乘客安全，終致傷重不治犧牲個人性命。

經因公審查小組審閱相關事證後，與會委員一致認定李故巡官的死亡原因，足可符合「執行逮捕罪犯艱困任務時，仍然不顧生死奮勇執行任務，以致死亡」的因公撫卹法定最高等級之撫卹標準。

(中時 )