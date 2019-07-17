立委蔡易餘日前爭取到44多億元的治水經費，且已陸續施工中，16、17日邀經濟部水利署、嘉義縣政府等地方人士，前往布袋、東石、義竹等排水系統視察工程。他希望已完工部分可盡快上線，施工中的工程，則要求水利署務必做好措施，不要有漏洞。

面對輕颱丹娜絲的逼近，中央氣象局上午11時30分已發布陸上颱風警報，蔡易餘辦公室表示，上周已排好此次督察行程，沒想到這周剛好碰上颱風，變成颱風前的防災視察。

這次視察地點，包括掌潭過溝、新店排水（後鎮抽水站下游）、布袋鎮新塭排水出海口左岸、布袋鎮金陵排水與支線匯流口、金陵排水吟海橋段、港墘排水、塭港排水系統水門抽水站、東石附帶排水路、海埔地排水系統抽水站、考試潭排水系統抽水站及栗子崙排水西崙抽水站前池擴建等11處治理工程。

蔡易餘說，為避免沿海區再次淹水，這次前瞻基礎建設計畫，共計44.8億元預算陸續投入，若全部完工後發揮效果，未來將能大幅降低淹水可能性。

蔡易餘指出，不少民眾擔心颱風來襲會影響沿海地區治水工程，部分尚在施工中的還無法發揮效果，因次特別要求水利署務必做好防範措施、全面戒備，已完成工程盡快上線運作，至於還在工期中的不要成為防汛破口。

(中時 )