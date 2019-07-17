嘉義縣政府17日舉行成立精準捕捉專線記者會，希望藉此減少流浪犬問題。（張亦惠攝）

嘉義縣海區鄉鎮流浪狗問題嚴重，不少鄉親深受其擾，嘉義縣政府17日成立精準捕捉專線，針對緊急救援與咬人追車等案件優先辦理，縣長翁章梁表示，將與各公所配合捕捉、後續安置，更重要的是強化流浪狗絕育工作，希望能降低民眾的困擾。

家畜疾病防治所長林珮如表示，18日起針對緊急救援與咬人追車等案件優先辦理，危難犬貓緊急救援，可撥打專線0932－525－995（24小時）；如為咬人追車，有攻擊性的問題犬隻捕捉，請於上班時間撥打05－3620373 ，縣府將與各公所清潔隊人員執行現場捕捉、運送、絕育及後續收容安置等工作。

嘉義縣長翁章梁說，流浪狗造成鄉親生活困擾，希望會傷害人的流浪狗由縣府跟公所配合辦理捕捉、加強動保棄養稽查開罰、提高浪犬絕育量能，以及增加守衛犬認養量四大強化措施，翁也強調，過去大家較重視家犬家貓的絕育工作，未來縣府要將流浪犬結紮，視為最重要的工作，降低流浪狗繁殖衍生的問題。

林珮如也呼籲，民眾應將自家犬貓結紮，且不可任意棄養，另，依動物保護法相關規定，未依規定為家中犬貓絕育並辦理寵物登記，或放縱家犬任意遊蕩者，飼主將處5到25萬元，若任意棄養犬貓經查獲者也將裁罰3到15萬元。

(中時 )