盧秀燕說，目前市府正在處理大智慧大樓多戶公司戶，建設局與地方稅務局快馬加鞭，正研議找出法令解套。（陳世宗攝）

針對台中市東區大智路打通，大智慧大樓徵收工程案，市長盧秀燕17日表示，目前市府建設局正與地方稅務局研議，希望找出適合法令來解套，加速都市發展，讓台中火車站交通不會「打結」，促進地方繁榮。

市長盧秀燕17日下午由民政局長吳世瑋、參議黃傳榜、東區區長陳佩玉、南區區長洪峰明等人陪同，前來拜訪市議員邱素貞，雙方就市政建設交換意見。對於盧市長前來拜訪，聽取基層心聲，邱素貞表示肯定，她也希望盧團隊能重視建言，並列管進度，不要淪為走馬看花，徒具形式。

邱素貞說，台中東區，是台中市最早發展的區域，也是火車站所在處，但這幾十年來，東區蕭條沒落，人口外移，直到近幾年，市府投入幾項重大建設，包括站前秀泰進駐，鐵路高架化，以及三井集團，即將在台糖湖濱生態園區，開設大型購物中心，一連串的建設，希望市府加快建設腳步，帶動地方繁榮。

邱素貞指出，東區復興路，振興路、大智路一帶區塊，一邊是台糖區段徵收住宅區，另一邊是大魯閣新時代購物中心商業區，因住宅區限制發展，希望儘速進行都市通盤檢討，加快都更腳步。

邱素貞強調，大智路打通是為都市發展需要，一般私人土地被徵收，不需繳稅，但營業場所1000萬元須繳約270萬元的稅，業者多次陳情表示無力負擔，希望市府協助解決。

盧秀燕說，目前市府正在處理大智慧大樓多戶公司戶，建設局與地方稅務局快馬加鞭，正研議找出法令解套，希望為了都市計畫發展，讓大智路能早日打通，台中火車站交通不會「打結」，帶動地方繁榮發展。

(中時 )