Honeywell製造用於艾布蘭坦克的AGT1500燃氣渦輪發動機

本周日被大陸官方媒體點名制裁參與對台軍售的美國企業霍尼韋爾國際公司（Honeywell International）發表聲明稱，該公司既未參與軍售協議，與台灣官方也沒有直接業務往來。這次的對台軍售由美國政府發起，他們只生產零件，無法決定用戶。

中共外交部於12日宣佈將制裁參與對台軍售的美國企業，而周日《人民日報》官方微信點名的美國霍尼韋爾公司向路透表示，「軍售是由美國發起的政府交易，該公司沒有參與軍售協議，也沒有與台灣有直接業務往來。我們是一家零件生產商，無法決定產品如何使用，看不出有何理由會成為中國政府制裁的目標。」

《觀察者網》報導稱，Honeywell公司以電子消費品生產、工程技術服務和航空航太系統為主，其下屬航空航太事業部Honeywell Aerospace負責這次美國售台108輛M1A2T艾布蘭主戰坦克提供AGT1500燃氣渦輪發動機。

該公司目前在中國大陸也有業務，公司官網指出Honetywell的4大業務集團：航空航太事業、自動化設備與資產管理、高效能聚合材料、運輸與動力系統均已落戶大陸，亞太區總部位於上海，在大陸30多個城市擁有50多家獨資公司和合資企業，其中包括20多家工廠，員工人數約1.1萬名，其中20%為研發人員。

Honeywell中國大陸區總裁余鋒去年接受媒體採訪時表示，中國大陸是該公司在美國以外的最大單一市場，2017年大陸營收約30億美元。

中國外交部發言人耿爽週一在記者會上表示：美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁。耿爽還強調，中國人一向講求言必信、行必果。

報導說，這次對台軍售相關美企還包括通用動力、BAE公司、雷神與聯合技術公司等，目前均未對事件作出回應。

(中時電子報)