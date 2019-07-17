烏日員警出現，即時伸出援手助老翁返家。（黃國峰翻攝）

65歲邱姓老翁，15日由桃園騎機車要回彰化老家，晚間7時許行經龍井區龍田路橋上時，三輪機車卻突然故障，當時天色已黑，且附近地處偏僻，邱翁停於路邊求助無門，相當緊張，幸烏日分局龍東派出所副所長吳茂松、警員陳東亨巡邏發現，幫忙叫修，解決老翁難題，及早繼續歸鄉路，讓邱翁揪感心耶。

烏日分局龍東派出所員警，日前巡邏行經龍井區龍田路橋上時，發現橋上有一老翁將機車停在路旁，眼神透露著無助，看似需要幫忙，於是上前詢問，老翁表示機車騎乘間突然熄火，怎樣也發不動，附近也無機車行，自己又行動不便，無法推車找機車行，不知道該怎麼辦！

員警了解後，立即幫忙找到一家機車行願意前來修車，又由於天色已黑，老翁停車位置較為昏暗，行車速度又快，於是將巡邏車停於其後方，並開啟警示燈示警，經維修師傅巧手修復後，機車順利發動，老翁得以就繼續上路，對於員警的熱心幫忙，連說謝謝，感到揪感心耶！

據瞭解邱姓老翁（65歲）是殘障人士，現住桃園龜山區， 15日上午騎著三輪機車要回彰化市老家，中午經過苗栗時，車輛已故障一次，經好心路人初步幫忙，車又可發動，一路上走走停停，到台中市龍井區龍田路橋時已經是晚間7點多了，這是機車卻又熄火了，只好停在路旁求救，但龍田路橋地處偏僻，附近無住家，路經的車輛速度又快，根本無人發現，騎了一整天也累壞了，幸好員警即時出現，讓邱翁能繼續返家，對於警方的協助，邱翁連連道謝，感謝警方的熱心協助。

(中時 )