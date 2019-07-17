內政部為提醒民眾注意颱風動態，下午在臉書官方粉絲頁面教學利用冰箱剩食煮「珍珠泡麵」，材料也就是沒喝完的珍珠奶茶珍珠加上泡麵，為免遭各界砲轟，還加註才剛成立的內政廚藝教室已強制解散。

內政部小編在官網秀出圖片教學，丹娜絲颱風進逼台灣，大家待在家裡會不知道該吃什麼，在此分享一道非常簡單的「冰箱剩食料理」食譜。這是由內政廚藝教室精心研發之料理，請大家斟酌參考，愛惜食物。( 註：「內政廚藝教室」是今早剛成立的單位，目前已被強制解散。)

內政部還附註，這碗珍珠泡麵，最後已由猜拳最輸的同仁吃完了，沒有倒掉的疑慮，請大家放心。

最後，內政部再次呼籲：氣象局已發布陸上颱風警報，請民眾做好防颱準備，備妥乾糧與飲水，並減少外出以避免風險。颱風期間，切勿到溪湖海邊釣魚、戲水、觀浪或登山；行車時也要減速慢行，遇到淹水之路段勿強行通過；高災害潛勢地區與低窪地區居民應隨時注意疏散撤離訊息，即早遠離風險。

(中時 )