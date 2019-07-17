蓮卓溪國小及玉里國中7位選手組成的射箭聯隊，日前代表我國參加美國國際射箭邀請賽，拿下5金4銀1銅的佳績。（花蓮縣政府提供）

蓮卓溪國小及玉里國中7位選手組成的射箭聯隊，日前代表我國參加美國國際射箭邀請賽，拿下5金4銀1銅的佳績。（花蓮縣政府提供）

花蓮卓溪國小、玉里國中7名選手組成的射箭聯隊，上星期遠赴美國參加國際射箭邀請賽，5天賽事在個人對抗賽、國際組個人積分賽等射下5金4銀1銅優異成績，今凱旋歸鄉，帶隊參賽的卓溪國小校長田楊橋說，最要感謝各界人士的協助，讓小將們能順利為國爭光。

美國國際射箭邀請賽10日至14日在美國北卡羅萊納州羅里舉辦，參賽選手來自世界各地，是歷史悠久的國際賽事，來自花蓮南區的卓溪國小及玉里國中射箭聯隊在今年全國青年盃射箭錦標賽中表現優異，獲中華民國射箭協會推薦參賽。

7名選手奮力一戰，擊退各國好手，獲獎成績包括玉里國中周宇浩2金、林心喬1金2銀、卓溪國小潘侑居1金2銀、高承恩、高誠佑雙胞胎兄弟黨分別獲得1金、1銅，總計拿下5金4銀1銅佳績。

卓溪國小射箭隊是成立才近4年的黑馬隊伍，已累積第2場國際賽事經驗，成立4個月就拿下全國射箭比賽冠軍，2017年曾與古風國小組成聯隊，在同樣賽事拿下3金2銀1銅的佳績，今年成績更上一層樓。

田楊橋說，此次能再次赴美比賽，要感謝教育部、原住民族委員會、花蓮縣政府及多名善心人士的贊助，讓小朋友能挑戰國際舞台，未來這群國小生將升上玉里國中，繼續和隊友們並肩作戰，精進射箭技巧。

(中時 )