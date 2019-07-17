受到輕度颱風丹娜絲影響，立榮航空公布國內線明（18）日航班異動，包括松山往返台東、花蓮航班全日取消；松山出發航班下午4點（含）以後取消；台中出發航班下午6點（含）以後取消；台南及高雄往返澎湖之部份航班將提早起飛。

最新航班異動，請多利用立榮航空官網（https://www.uniair.com.tw）或APP查詢。

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