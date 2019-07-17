立榮取消明日松山、台中晚間航班 19:072019/07/17 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到輕度颱風丹娜絲影響，立榮航空公布國內線明（18）日航班異動，包括松山往返台東、花蓮航班全日取消；松山出發航班下午4點（含）以後取消；台中出發航班下午6點（含）以後取消；台南及高雄往返澎湖之部份航班將提早起飛。 最新航班異動，請多利用立榮航空官網（https://www.uniair.com.tw）或APP查詢。 (工商 ) #航班 #松山 #立榮航空 #航空 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 東方航空徵空服員 年薪180萬 04:102019/07/13 生活新聞 《航運股》企、職工會換湯不換藥，大玩兩面手法 13:582019/07/15 財經 先傳自殺襲擊再傳機艙異味 捷藍航空2航班接連改降 20:312019/07/15 國際 達美航空11月起 經濟艙享商務艙服務 15:422019/07/16 旅遊 吳淡如搭機奇遇 大嘆懂了廉航賺錢術 17:572019/07/16 生活 為U12加油 蔡英文與黃偉哲同框拍宣傳影片 19:032019/07/16 政治 台南林百貨前進沖繩海外展售 話題商品超吸睛 19:262019/07/16 生活 大陸通用航空蓄勢待發 04:102019/07/17 論壇廣場 達美航空11月起經濟艙升級商務艙服務 創造產品差異化 04:102019/07/17 產業．科技 加入桃空職工再送企業工會？工會：申請書要填2份 12:262019/07/17 生活 生活熱門新聞 不斷更新》輕颱丹娜絲擦過東台灣！18日停班停課看這裡 - 生活 丹娜絲路徑再東修 最快8點半解除陸上警報 - 生活 - 中時 雙颱恐襲台？氣象局這麼說 - 生活 恐怖喔 丹娜絲颱風最複雜的劇本發生了 - 生活 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 暴風圈明晨觸台東、屏東 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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