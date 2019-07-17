紀言愷（JR）跟林育品（阿喜）17日出席忠義基金會記者會，為失依兒童站台，即將成為新手爸爸的JR分享，預計下個月就要呱呱落地的女兒，會以老婆的教育方針為主，他以家中愛犬為例，因狗1歲前是老婆教的，一吵就關籠子、挑食就沒得吃，嚴格教育之下變得很乖，受訪、探班都不會失控。

日前 JR貼出女兒的超音波照，鼻子超級挺，他自認應該是像老婆的鷹勾鼻，目前預產期落在8月10號，且老婆身材嬌小，院方分析嬰兒頭過大，可能會剖腹產，但老婆仍想自然產，也已做好吃全餐的心理準備。

JR的老婆現在胎動大，間接影響情緒，「老婆吃飽飯女兒動就會頂到她的胃，一動就會痛。」但醫生說很少有這麼有活力的寶寶，夫妻倆聽完也就接受，一旁的阿喜得知懷孕辛苦，本來想生小孩的念頭現場大打折扣，她說：「沒關係，我先緩緩，我自制能力很差，連自己都沒照顧好，生出來會更累。」

聊到如何幫助被父母棄養的兒童，JR想到捐贈寫真集，不過又怕太火辣不適合小朋友，另寫真中有個單元叫「雙向溝通」，是兩個自己的互動，怕其中包含的隱喻深奧小朋友不一定能夠理解。

(中時 )