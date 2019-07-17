日本兩大爆紅男星田中圭跟中村倫也在新片《一定要結婚嗎》中，分別飾演很會撩妹的拒婚男和木訥老實的想婚男，兩人都吸引單身熟女黑川芽以的注意，讓想靠結婚獲得幸福的她，陷入要選擇「怦然心動」還是「安全感」的兩難。

田中圭在本片極盡撩妹之能事，不僅常用深情款款的無辜眼神瞅著女主角，還大膽直問對方：「妳愛上我了嗎？」霸氣十足的直球撩妹技攻得女主角心癢難耐，但他愛撩不想給承諾，讓同台較勁的中村倫也忍不住提醒女性觀眾不要被這種男人迷惑，中村倫也說：「這樣充滿魅力的男性出現在電影中很賞心悅目，但現實生活中根本就是渣男一枚。」戲外是愛家好男人的田中圭也在旁笑著呼籲：「這男的真的不行，不要愛上這種男人啊！」

演過各種角色的中村倫也一甩以往帥氣形象，化身土裡土氣的老實上班族，喜歡女主角卻不強求發展，一心只希望對方一定要覓得良緣，擁有幸福，中村倫也形容自己的角色說：「雖然一開始看到這個人，會覺得他有點奇怪，但久了就會發現他的善良和體貼。」

戲外的中村倫也則常傾聽女性朋友的感情煩惱，很能理解戲裡單身熟女焦急等愛的心情，仍單身的他有感而發地說：「我明白大家到了某個年紀後都會很焦急，我也只能勸朋友不要心急，先過好自己的生活，有機會戀愛時就好好愛一場，努力尋覓適合的對象，這個過程本身就是一件美好的事。」電影8月9日在台上映。

(中時 )