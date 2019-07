韓團「防彈少年團(BTS)」17日在美國《TIME》雜誌公布的2019年「25大線上最有影響力人物」 (The 25 Most Influ\ential People on the Internet)再次堂堂入榜,這是該團2017年首度入選後,連續第3年上榜。

《TIME》報導,該團入榜與「Army」(粉絲暱稱)們積極在線上推廣有關。該團規模世界化,成為世界級的藝人,另一明顯功績是在告示牌排行榜「Social Artist」連續兩年獲冠軍。他們的世界巡迴演唱會《Love Yourself: Speak Yourself》10月將在首爾蠶室奧林匹克主競技場舉行最終場。

(中時 )