山貓與怪手聯手清淤，神農路段目前已清出2500頓廢棄物及淤泥。（袁庭堯攝）

坔埔里長蔡財旺表示，神農路一帶二十幾年來市府從未清淤過，每逢颱風、豪雨必定淹水，這次終於徹底清淤了。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜17日下午視察神農路清淤現況，了解水利局上、中、下游的清淤工作，希望此次清淤能夠徹底解決當地民眾的淹水惡夢。（袁庭堯攝）

神農路箱涵末端銜接曹公圳、原本僅80公分的排水孔預計將擴寬，為了避免豪雨造成箱涵宣洩不及的狀況，工程單位暫時先挖設兩條水道，同時調來兩部抽水機待命。（袁庭堯攝）

水利局長李戎威（右）表示，若非極端氣候帶來誇張的雨量，水利局有信心度過考驗。市長韓國瑜（左）也期望達到「零損害」，讓生命、財產、公共設施都能夠不要受到傷害。（袁庭堯攝）

輕颱丹娜絲逼近台灣，氣象局預估雨勢不小，高雄市長韓國瑜面對上任後第一場颱風的挑戰如臨大敵，來到每逢颱風、豪雨必淹的神農路段親自視察清淤現況。他表示，神農路段箱涵淤積嚴重，透過水利局上、中、下游清淤工作三箭齊發，希望能夠徹底解決當地民眾的淹水惡夢。

去年823水災，高雄市鳥松區神農路一帶淹水嚴重。坔埔里長蔡財旺表示，神農路一帶二十幾年來市府從未清淤過，每逢颱風、豪雨必定淹水，這次終於徹底清淤了。

韓國瑜強調，他期望這次颱風來襲，高雄市能「零損害」，意指「生命、財產、公共設施都能夠不要受到傷害」。既然已經找到淹水的原因，未來做起來準確度會提高，治水的效果會比較好，市府團隊也會提高警覺，做到最好。

水利局長李戍威表示，神農路總長370公尺，地下箱涵高2.5米、寬4米，淤泥堆積約1.8米高，總重3400頓，四月底動用山貓、怪手等重機具開始清淤。截至17日止，已清淤250公尺、淤泥2500頓，若無大雨，預計再一週就能完工。為了因應颱風來襲，先在神農、松埔路口段的箱涵設置一公尺高的擋水沙包，將三分之一的雨水分流至舊坔埔排水系統、匯入曹公圳，避免神農路末端箱涵宣洩不及、滿溢至路面造成淹水。

目前，工程單位先完成第一階段、神農路段的箱涵清淤，第二階段要將神農路箱涵末端銜接曹公圳、原本僅80公分的排水孔擴寬，工程預計還要一個月才能完工。為了避免豪雨造成箱涵宣洩不及的狀況，工程單位也暫時先挖設兩條水道，同時調來兩部抽水機待命。李戎威表示，若非極端氣候帶來誇張的雨量，水利局有信心度過考驗。

韓國瑜也在「丹娜絲颱風災害應變中心」第一次工作會議後強調，已與市府各局處、偏遠地區公務單位通過話，大家已做好萬全準備。此外，也透過農會通知農民朋友，若不幸遇上農損，一定要向農業局申報，以利災後申請補償金。

(中時 )