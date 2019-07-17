台中市警察局第四分局，日前在春社派出所舉辦「熱力青春暑期夏令營」活動，現場展示警用設備，讓小朋友更瞭解警察叔叔，怎麼抓壞人。（黃國峰翻攝）

鼓勵兒童、少年於暑假期間從事正當休閒活動，並預防兒童、少年從事犯罪，台中市警察局第四分局，日前在春社派出所舉辦「熱力青春暑期夏令營」活動，驚奇多樣的警用裝備介紹、活潑趣味的團康活動，讓參與的青少年，更加了解警察工作，潛移默化中也達到預防犯罪的目的。

7月12 日在第四分局春社派出所舉辦的「熱力青春暑期夏令營」活動，共約有100人參與，第四分局偵查隊隊長陳谷楓、春社派出所副所長周明勳到場展示「BMW 警用大型重機車」及「防彈背心」、「防彈頭盔」及「M16 步槍」等警用裝備，讓青少年體驗1日警察，現場也有「反幫派」、「反吸毒」、「反菸害」、「反飆車」、「反援交」、「反詐欺」等宣導。

暑假青春專案期間，台中市警察局第四分局，為有效保護青少年，除執行一系列的全國同步青少年保護查察行動，還針對青少年常涉足、易衍生犯罪及被害的違法營業場所實施稽查取締。

除預防青少年偏差行為及犯罪外，四分局同時結合社會資源規劃青少年育樂活動，並強化校園安全及校外聯巡工作，以淨化青少年成長環境。

(中時 )