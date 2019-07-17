新北市坪林區近年致力打造生態輕旅行，於2018年申請內政部城鎮之心補助坪林輕旅行整理規劃案，在「台灣生態教父」楊平世博士協助下，增植蜜源植物打造蝴蝶生態步道，並重複利用坪林栽植椴木菇廢棄農材，作為獨角仙幼蟲復育基地。新北市副市長陳純敬今（17日）前往視察成果，並且與里長座談，了解坪林區里建設辦理情形。

坪林區長施明慧表示，坪林是全國自然生態最豐富的地區，因此坪林輕旅行的規劃會與都市旅行規劃做出市場區隔，盡量還原坪林區的自然生態，讓坪林成為親子享受大自然、了解生態的輕旅行首選。

坪林區公所表示，生態園區特別請素有「台灣生態教父」的台大昆蟲系教授楊平世協助栽植蜜源植物，吸引蝴蝶繁殖，並且透過廢棄的椴木作為獨角仙的幼蟲成長基地，搭配光臘樹讓低地內部有幼蟲、成蟲的棲地，也讓前來觀光的旅客能近距離觀察獨角仙生態。

陳純敬表示，坪林是新北重要的自然生態據點，除了生態輕旅行要持續推動外，市府也透過區里座談了解地方建設需求，因此每場座談「里長才是真正的主人」，如果有牽涉市府外其他機關，需要協調的建設市府一定義不容辭。

坪林區公所表示，目前公所持續辦理金瓜寮自行車道優化工程，透過低碳樂活經營地方的觀光旅遊產業，針對區內10年以上老舊道路後續也將陸續改善鋪面，親水公園河岸景觀改善工程，包涵蓋候車亭周邊與下方空間改善、親水廣場改善及新設人行無障礙坡道等工程，將爭取營建署108年度城鎮之心計畫補助，盼能提升本地的觀光旅遊品質。

(中時 )