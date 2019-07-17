華山基金會下營愛心天使站17日舉辦成立8年感恩茶會，邀請阿公阿嬤來同樂，92歲的詹阿嬤捏了好多蚊香塔。（劉秀芬攝）

夏季來臨蚊蟲眾多，華山基金會下營站長陳宛輿於服務過程中，感受許多長輩深受蚊蟲困擾，87歲臥床的陳奶奶，家中蚊子多到居服員只能以傳統菜罩蓋住阿嬤的臉，17日華山基金會下營愛心天使站舉辦成立8年感恩茶會，邀請阿公阿嬤來同樂，特別安排製作蚊香塔，讓長輩動動手，一起防蚊大作戰。

下營愛心天使站自2011年7月起在地服務迄今已8年，已陪伴163位三失長輩度過黃昏歲月。為感謝在地長期支持單位、義工及鄉親，17日上午在下營社區活動中心舉辦8周年感恩茶會。

活動現場除了有幼兒園小朋友精彩表演，站長陳宛輿也分享下營天使站服務歷程。下營區公所區長姜家彬、下營社區總幹事陳義方、小圓圓教育機構吳東憲及陳慧鈺賢伉儷、麻豆獅子會會長顏雍哲、下營區老人福利協進會理事長馮玉麟、海墘本家董事長姜丁興、新興里里長林秉融、下營後備輔導中心祕書馮政凱等來賓亦出席和長輩同樂。

此外。夏季雨後蚊蟲眾多，下營站長陳宛輿發現許多長輩深受蚊蟲困擾，例如87歲陳奶奶，患有中度失智、身體機能退化，居住在8坪不到工寮中，平常只靠居服員擦拭身體、餵食，家中蚊子多到居服員只能以傳統菜罩蓋住阿嬤的臉，後來才採買蚊帳來防蚊。

這次感恩茶會邀請紫色皂坊老師邱惠梓進行蚊香塔教學，蚊香塔以艾草絨、肖楠粉、楠木樹皮粉和水捏成，曬乾後點燃即可驅蚊，阿嬤邊做邊開心的說，「很像在玩泥巴，金趣咪。」最後由衛生所宣導登革熱預防常識，現場氣氛歡樂。

陳宛輿說，華山基金會已在全台設立388個愛心天使站，免費為失能、失智、失依長輩提供年節關懷、陪同就醫、護甲等服務。姜丁興原本即是基金會守護天使，17日也當場再贊助經費。基金會也邀請愛心人士認助常年到宅服務經費，每月1250元、1年1萬5000元，一同守護三失長輩的未來。

(中時 )