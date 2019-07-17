金門高中與烈嶼鄉公所率先捉對廝殺，拚戰十分激烈。（李金生攝）

兩岸10支隊伍一較高下，其中菁英組的台灣藝術大學、中洲科大與大陸寧波大學陣容最堅強。（李金生攝）

昇恆昌志工團為兩岸籃球盛會增添熱鬧氣氛。（李金生攝）

昨天就任的副縣長黃怡凱（中）應邀為「金門金城盃籃球邀請賽」開球。（李金生攝）

社會組除有本地的金門高中、金門大學等籃球校隊外，HBL高中籃球聯賽傳統名校包括南山高中、強恕高中籃球勁旅也將跨海參賽。（李金生攝）

已邁入第28屆的金門金城盃籃球邀請賽，今（17）日起至21日在金城國中體育館開打，共有兩岸10支隊伍一較高下，其中菁英組的台灣藝術大學、中洲科大與大陸寧波大學陣容最堅強，球迷將可大飽眼福。

這項由金城鎮公所主辦的地區年度籃球盛會，近年特別邀請兩岸三地大學籃球勁旅跨海參加菁英組賽事，成功打造金門籃賽的精采品牌，激烈競爭也讓球迷津津樂道。

今年因為縣立體育館場地修繕，競賽規模大幅縮減，但最受球迷矚目的菁英組表演賽，仍邀請UBA大專籃球聯賽公開組球隊台灣藝術大學、中洲科大參加。大陸方面也由2011至2018年，8年6進「中國大學生籃球聯賽」的寧波大學籃球隊跨海來戰，3支兩岸勁旅將同場競技，連日來已未打先轟動，相當受到球迷期待。

另社會組除有本地的金門高中、金門大學等籃球校隊外，HBL高中籃球聯賽傳統名校包括南山高中、強恕高中籃球勁旅也將跨海參賽，在屬於兩岸籃壇的交流平台相互切磋，以球會友盛況可期。

(中時 )