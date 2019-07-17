輔大醫院院牧部石台華修女分送紅蛋給來院民眾。(吳亮賢翻攝)

新莊區輔大醫院17日上午歡慶創院第600位新生兒滿月回院健診，特別準備600顆紅蛋，發送給來院的民眾及醫護人員，在一年半的時間內，600個寶貴生命幾乎都由婦產科主任陳欽德和主治醫師呂彥鋒接生，可說是醫院內最強「接生公」，陳欽德說，曾經一天最多接生8名嬰兒，差點忙不過來，但「既然來了，就要盡全力替媽媽們接生。」

昨日上午慶祝會中，衛生局長陳潤秋及院長王水深分別贈送新生兒搖籃曲光碟和嬰兒服，作為慶賀滿月的禮物，陳潤秋也讚賞輔大醫院，擁有良好設備和優秀團隊，可以多加入政府各項關懷計畫，為民眾提供更優質的醫療環境。

家住五股的新生兒母親江小姐說，第1胎在台北市內湖的醫院岀生，路途很遠，第2胎選擇離家近的輔大醫院，生產和照顧都很好，今天有這樣的驚喜，非常感謝。

在一年半的時間內，輔大醫院共迎接了600名嬰兒的誕生，幾乎都是由陳欽德及呂彥鋒接生，可說是醫院內的最強「接生公」。

陳欽德說，光是5、6月，2人就各接生約50名嬰兒，最高紀錄一天接生8名嬰兒，雖然極為忙碌，但「既然來了，就要盡全力替媽媽們接生。」

兒科主任卓瑩祥表示，輔大醫院有兒科病房、兒童及新生兒加護病房、嬰兒中重度病房及急診兒科，能為小朋友提供全面的照護。

(中時 )