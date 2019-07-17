疾病管制署今（17）日公布高雄市新確診1例本土登革熱病例、也是今年高市第40例，個案為三民區鼎西里60多歲男性，與6月底本和里的確診個案距離很近，衛生單位只好在鼎西里個案周邊社區再一次清除孳生源。

今天新增的個案近期無出國史，7月14日出現發燒、胃部不適等症狀，並於發病當天及隔天就醫，經通報於今日檢驗確診感染登革病毒第四型。

疾管署副署長莊人祥表示，個案平時活動地除住家外，經常於傍晚前往金獅湖公園運動，而且個案住家與6月底確診的本和里個案及鼎西里個案相近，依發病日與活動史初步研判個案於鼎西里周邊社區感染的可能性較高。

由於鼎西里已不是疫情熱區，如今再出現病例，防治工作必須重來一次，防疫人員已前往個案居住地執行孳生源查核及噴霧壓罐作業，並至居住地周邊社區進行緊急防治。

今年以來，國內累計50例本土登革熱病例，其中高雄市40例(三民區34例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市10例(中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。

(中時 )