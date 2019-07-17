英國《金融時報》報導，大陸國台辦操控台灣媒體，支持特定候選人，國台辦發言人馬曉光今天應詢表示，有關報導內容完全是無中生有，別有用心。

馬曉光指出，近來民進黨當局和台獨勢力為了撈取選舉私利，全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，不遺餘力的打擊持不同立場的台灣媒體。企圖箝制島內批評言論、製造綠色恐怖與寒蟬效應，通過外國媒體炮制謠言，就是他們又一拙劣的政治和選舉伎倆。對於這種赤裸裸的假新聞，廣大台灣民眾不會上當。

(中時 )