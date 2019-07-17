遭指操控台灣媒體？國台辦批：假新聞 19:162019/07/17 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國台辦發言人馬曉光。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國《金融時報》報導，大陸國台辦操控台灣媒體，支持特定候選人，國台辦發言人馬曉光今天應詢表示，有關報導內容完全是無中生有，別有用心。 馬曉光指出，近來民進黨當局和台獨勢力為了撈取選舉私利，全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，不遺餘力的打擊持不同立場的台灣媒體。企圖箝制島內批評言論、製造綠色恐怖與寒蟬效應，通過外國媒體炮制謠言，就是他們又一拙劣的政治和選舉伎倆。對於這種赤裸裸的假新聞，廣大台灣民眾不會上當。 羅文嘉「紅媒」指控 中國旺旺：錯誤且惡意 有政治動機 (中時 ) #媒體 #台灣 #國台辦 #報導 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣股市名嘴赴陸淘金 去年5月即被盯上 19:342019/07/13 財經 路透：美國企業或於數周內獲准重新向華為供貨 13:022019/07/15 國際 旅館公會全國聯合會訪日本 推廣台灣旅遊景點、特色美食及台灣溫泉 17:032019/07/15 財經 登革熱疫情嚴峻 菲律賓多地宣布進入緊急狀態 21:462019/07/15 國際 突破美國對台軍售的糾結 04:102019/07/16 論壇廣場 美台關係提升會確保台灣安全？ 04:102019/07/16 論壇廣場 樓梯尖叫羅生門？ 時力立委高潞以用稱是摔倒 19:442019/07/16 政治 修法禁帶職參選 不切實際 04:102019/07/17 時論廣場 樓梯摔倒羅生門 時力立委高潞以用竟扯原住民轉型正義 10:012019/07/17 政治 謝金河：搞殘台灣經濟的…到底是誰？ 16:412019/07/17 財經 兩岸熱門新聞 F-35最強空戰組 美媒：秒殺殲-20 - 日報 陸點名軍售制裁 美企：生產零件無法決定用戶 - 兩岸 遭指操控台灣媒體？國台辦批：假新聞 - 兩岸 - 中時 副手人選 學者：張善政能幫韓加分 - 焦點新聞 - 旺報 專家憂綠或羅織罪名 逼藍換將 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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