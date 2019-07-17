雅詩蘭黛特潤超導賦活精萃20ml，3100元。（雅詩蘭黛提供）

香緹卡抗藍光防護精華液30ml，5700元。。（香緹卡提供）

得英特全能防護煥顏露50ml，1500元。（得英特提供）

現代人手機不離身，平均每日曝露藍光汙染長達12小時，包括隨身攜帶的手機、電腦、螢幕，以及追劇必備的平板等，除了面對空污所需的肌膚防禦，現在針對藍光，美妝業者也鎖定新世代科技族打造專屬保養。

市面上有很多藍光鏡片，現在也有專屬於藍光防禦的保養品，香緹卡表示，波長最接近紫外線的藍光，具有高能量且波長比紫外線長的特性，藍光對肌膚造成的氧化作用是紫外線中UVA及UVB的總和，出門在外，擦拭防曬產品能阻擋紫外線及光傷害，但回到家後，卸妝保養同時也卸下心房，再拿起平板追劇，或是近距離滑手機、開著桌機持續工作，都會造成肌膚危機，深耕防禦系列的香緹卡抗汙染防護系列致力打造全方位肌膚防禦，發表「香緹卡抗藍光防護精華液」。

雅詩蘭黛認為，現代女性生活越來越豐富，同時也承擔更多的外在壓力，包括3C藍光、空污與紫外線等，歷時5年投入研究資源打造「特潤超導賦活精萃」。

持續深耕空污議題的頂級保養得英特，品牌研發中心整合全球環境科學研究中心與世界衛生組織統計，空氣汙染每年造成全球近450萬的人口死亡，多數研究報告當中發現「空氣汙染對肌膚造成的傷害絲毫不亞於紫外線」，品牌以此作為研發靈感，打造「全能防護煥顏露」，噴霧帶有精油香調，來自薰衣草、迷迭香與茶樹，為肌膚保養的同時，也能帶來療癒感受。

(中時 )