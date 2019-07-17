爭議許久的高雄興達電廠燃氣機組更新計劃環評，經過4次專案小組初審，今（17）日進入環評大會討論與審查。而支持與反對電廠的地方、環保人士發言相當踴躍。經過2個多小時討論，經濟部次長曾文生掛保證，一定會盡力減少燃煤發電，環評委員才同意這件開發案。

興達電廠計劃新建3部大型燃氣機組，取代原有4部燃煤機組與5部燃氣機組，環團原本要求1、2號機（燃煤）於年底生煤許可證到期後提前除役並拆掉，原地興建燃氣機組。但台電計劃另地興建，商轉成功再於2023起，陸續拆除舊的燃煤與燃氣機組。環團認為多等4年，依據學者研究推測，每年恐會讓109人因空汙喪命。

台電承諾，為了減低空汙，夏季夜間將會降載，冬季（10月至隔年3月）則保持2部燃煤機組停機，並減至7成的用煤量，預估秋冬可減少燃煤量6成。燃煤3、4號機組在2024年底轉為備用機組，須於備轉容量率低於8％時才會啟用。

環團這次不再堅持「先拆後建」，但提出新要求，即燃煤1、2號機組年底先轉為備用，備轉容量率低於4％、100萬千瓦時才能啟動。對於環團的要求，經濟部次長曾文生表示，以氣代煤是能源轉型政策，過程須保證供電穩定。事實上，低於8％（2大1中機組）的機率非常少；但100萬千瓦真的不能答應，只要跳掉1部大型機組就有風險。

燃氣機組預定地南邊有永安溼地，上有許多保育類候鳥棲息，建廠後恐產生負面衝擊，高雄、台南鳥會均提出保護野鳥的要求。不過昨亦有當地里長、地方人士到場支持興建新機組，但要求台電敦親睦鄰，善盡照顧鄉里責任。

台電表示，先前已承諾會組成溼地管理委員會，邀請地方人士與保育組織加入，確保野鳥與生態保護。至於對地方的實質回饋，如興建多功能活動中心等，都會按計劃實施，生態保育、魚類撞擊調查也會加強。

(中時 )