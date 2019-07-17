淡江大學陸籍尹姓男大生今年5月間，在校園文學館旁人行道、樓梯間，抓住2名女大生強行要褪去其外套以及長褲，遭學校教官當場制止並移送警局法辦，士林地檢署偵結，認尹並無碰觸女同學隱私部位，還不達強制猥褻程度，但已觸犯妨害自由，依法提起公訴。

20歲尹姓男大生來台就讀淡江大學2年，5月21日上午許多學生步行準備要上課，尹7點9分在文學館外人行道上，先抓住一名女大生的肩膀，不顧女大生的掙扎，試圖脫去她的外套以及長褲，還好附近便利超商的店員發現後出面阻止。

尹逃跑後又再7點35分，在館內樓梯間再次將另一名女大生推向牆壁，雙手抓住女大生肩膀，女大生大喊「你要幹嘛！」並尖叫，此時，教官已接獲前一名被害女的通報，3人前往附近尋找尹男，聽到尖叫聲後趕到現場，並且將尹依強制猥褻罪移送法辦。

檢察官問2名被害女大生，發現過程中尹並沒有說話，2名女大生證稱，可能是想要將她們拉到某個地方，再做一些事情，但案發現場並沒有碰觸隱私部位。檢察官認為，女大生懷疑尹本身有攻擊傾向，卻也沒有任何證據顯示有侵害性自由權利的行為，與強制猥褻罪構成要件不符，但仍觸犯妨害自由罪，依法起訴，而尹現已辦理休學，待案件結束後將返回大陸。

(中時 )