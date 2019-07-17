桃園市八德警分局姜姓員警追捕毒犯時，將25歲楊姓女機車騎士撞成植物人，家屬雖不滿結果聲請再議，但新北地檢署以姜姓員警有啟動警示燈、警鳴器，車禍肇因為楊女未讓警車先行，認定姜姓員警無違規或過失今日二度將姜姓員警處分不起訴。

去年3月31日上午9時許，楊女騎乘機車新北市鶯歌區鶯桃路658巷口，卻被追逐卓姓毒犯而闖紅燈的桃園市八德分局大安所姜姓員警駕駛的警車攔腰撞上，楊女送醫後成為植物人，由於檢方認定姜姓員警並無肇責而將全案處分不起訴，桃園警方不願賠償，家屬面臨龐大醫藥費用之餘，也對此一偵查結果不滿並聲請再議。

姜姓員警在偵查庭供稱，案發時卓男為了逃脫開車擦撞警車，已是妨害公務現行犯，所以他立即尾隨追捕，而且追捕全程都有開警示燈、警鳴器。由於卓男一路闖紅燈，他也在後跟著闖，距離事發現場20公尺時有輛計程車從鶯桃路658巷駛出右轉，由於視線被計程車擋住，他沒能發現楊女騎機車從計程車右側衝出，最後因反應不及迎面撞上楊女。

檢方勘驗事發地點對面的超商監視畫面發現，當時超商店裡的音樂雖然很大聲，但從錄影時間9時43分25秒起，就可以聽到警車警笛聲由遠至近，28秒時出現撞擊聲時，楊女從超商旁的鶯桃路658巷騎車到對向。檢方據此認為楊女從路口起步時即應可聽見警笛聲，卻未小心駕駛避讓警車，因此難認肇因歸責於姜員。

雖然高檢署發回續查時也要求勘驗計程車行車紀錄器，查明姜姓員警何時啟動警鳴器並送請鑑定，但檢方認為這些疑義都與姜姓員警有無肇責並無關係；新北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定後也認為，楊女未讓執行緊急勤務的警車先行，才會發生車禍。檢方據此二度將這宗警員將無辜女子撞成植物人案處分不起訴。

(中時 )