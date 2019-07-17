Lulu黃路梓茵上月底首挑大樑主持金曲獎頒獎典禮後，主持實力備受肯定、人氣也飆升，她透露最近迅速回歸平常的節目主持，也馬上回歸歌手身份，忙於新專輯製作，因為這次專輯會有一半是自己作詞，所以比較緊張，她希望可以趕在年底前發片。百忙中的她17日也抽空欣賞加菲貓40周年特展。由於本周開始已正式進入學生族群暑假，雖是平日也人潮眾多，一身藍服的Lulu出現展區，便引起一陣騷動，現場民眾也驚呼不斷。

Lulu欣賞加菲貓40周年特展。（羅永銘攝）

Lulu雀躍表示，加菲貓卡通是很多人的童年回憶，陪伴大家很多歲月，最近看到周邊朋友發了加菲貓展覽的照片，她就想不管多忙，一定要來看，「我本來要穿一身橘服化身瘋狂迷妹來朝聖我小時候的卡通偶像，但想到不行，畢竟我是女明星，不能被背景吃掉變成展件之一，所以改穿一身藍！哈哈，我根本來打對台的」。

Lulu欣賞加菲貓40周年特展。（羅永銘攝）

Lulu欣賞加菲貓40周年特展。（羅永銘攝）

她表示，很希望能像加菲貓一樣很慵懶地每天吃飽睡好，每天都快樂無憂過生活，但後來還是笑說自己是閒不下來的人，很喜歡現在充實的生活。最近主持、商演、準備新專輯的她也欣慰說：「加菲貓真的好舒壓，當你覺得壓力大或是近期覺得水逆的朋友，真的非常適合來加菲貓逛逛，很舒壓」。

Lulu欣賞加菲貓40周年特展。（羅永銘攝）

來到全亞洲第一個好玩、好拍的加菲貓大型特展，當Lulu看到展場中的大型公仔，立刻眼睛一亮，瞬間變小迷妹大喊：「天啊！真的好可愛！我要跟他們拍照。每一隻都要拍到喔！」她帶著滿滿開心的心情結束看展，也推薦大家加菲貓特展真的是一個會讓人會心一笑，看完後心情會非常舒服的展覽，不開心的人心情會馬上變好。

Lulu欣賞加菲貓40周年特展。（羅永銘攝）

(中時 )