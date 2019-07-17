直擊/韓市長變韓總統?象棋占卜知天命

國民黨的韓國瑜和民進黨的蔡英文、台北市長柯文哲，2020誰最有機會當選總統？聖元師父以象棋占卜，若現在投票，韓當選總統的機率很高。但從卦象來看，可能還會有另外的程咬金，會有變局產生。而台北市長柯文哲出來選2020的機率並不高，但他未來支持誰，會有舉足輕重的地位。

韓蔡誰最有機會當選總統？聖元師父指出，單從得分來看，韓國瑜的得分比蔡英文高，若現在投票，韓當選總統機率很高。從卦象來看，機率沒有到標準值以上，所以還是會有變數，就是韓能不能整合國民黨，郭台銘的選擇動向，他真的支持韓嗎？會影響非常多東西，那些東西完成後，狀況才會比較明朗。現在已知的狀況是，能不能清楚的化解或協調，對2020總統大選有非常程度的影響。

蔡英文則是將祿之中，她有總統的霸氣，有她的優勢，但這是優點、也是缺點，她若沒廣納其他人的聲音，只是照自己的想法去做，就會喪失民心和同黨的支持，這也會有所影響。

聖元師父指出，韓國瑜現在最大的問題是，大部分人對他的看法，高雄市的將來何去何從，不要讓外界有那個「落跑市長」的看法，高雄市民對他的支持與否，其實會牽動他會不會順利當選總統。像高雄市有沒有實質政績，在總統大選部分，他怎麼去安排好、妥善照顧好高雄市民，甚至讓高雄市民經濟有感，「高雄發大財」的這些人若可以站出來，有一些正面的聲音去支持他，對他是很大的考驗，因此高雄市民一些正面或負面的聲音，是他當務之急要去解決的問題。韓國瑜出線後，他現在最大的問題，就是怎樣去整合，讓大家相信，他是有辦法整合國民黨這些聲音，讓國民黨團結，讓大家覺得他有領袖的特質及號召力，才會對他有效加分。

聖元師父點出，蔡英文的卦象則呈現人和的問題，支持她的人並沒她預期那麼多，暗地裡會不會有其他想法在運作，一般老百姓對她的看法怎麼樣，從人氣來看，蔡其實人氣沒那麼旺。他們所作民調，蔡英文大都是高的，可能大多數市井小民不會相信那個民調。她現有優勢是現任總統，但人民對她的支持是有限的，所以她在民生議題、經濟層面必須要有好的政策，才能讓人民有感，坦白講「經濟上的無感」對她傷害很大。她只是活在自己的想像，其實和老百姓的想法有很大的落差，對她的風險程度很大。而民進黨的資深前輩也沒那麼挺她。卦象來講，老百姓這部分是她要更注意的。

聖元師父表示，台北市長柯文哲出來選2020的機率不高，但他在幕後會有舉足輕重的地位，他不會強出頭，他會有一些決策，像他公開表態支持誰，可能會左右一些事情。所以從選總統來講，柯出來的機率應該不高，不過柯文哲的一些決策動向，像他支持誰所做的一些表態，會有一些影響力在裡面。從卦象來看，柯會在旁邊觀察，在背後思考一些事情，他在檯面下會有一些想法安排，他可能會在市長部分做一些努力。搞不好他會有一些想法安排，但並不曉得會不會成立第3政黨。

(中時電子報)