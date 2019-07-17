美國財政部主管國際市場代理助理部長蘇騏（Mitchell Silk）等一行人今（17）天抵達台灣展開為期兩天訪台行程，此行除拜會政府部門，也將與台灣產業代表、企業領袖、工業團體會面，討論台美共同發展印太地區的能源及基礎設施市場等議題。

外交部與美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿表示，蘇騏7月17日至18日偕同該部國際事務部門投資、能源及基礎建設處副處長凱費達（David Gottfried）訪問台灣。

AIT指出，此次訪台是為了提出發展國內和區域能源及基礎建設市場的想法，這也是印太願景中亞洲「透過能源增進發展和成長」（EDGE）倡議以及「基礎建設交易及協助網」（ITAN）的一環。

AIT與外交部的新聞稿說明，蘇騏此次參訪除拜會外交部、經濟部、財政部及金管會等政府部門，也將與台灣產業代表及企業領袖、美國和台灣工業團體會面，討論台美共同發展印太地區的能源及基礎設施市場等議題，並鼓勵私部門參與。

蘇騏有30年的法律從業經驗，專精實質資產、資產管理、銀行金融、中國和亞洲，以及在能源基礎建設上涉及破壞性應用科技的成長型投資議題，在東亞有超過15年的專業資歷，也曾參與台灣大型外國投資能源計畫，並能說流利的中文及廣東話，他在2017年10月加入美國財政部。

外交部說，誠摯歡迎蘇騏代理助理部長訪問我國，相信此行有助臺美雙方持續討論在我國「新南向政策」與美國「印太戰略」下尋求具體合作。

(中時 )