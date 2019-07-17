行醫超過半世紀，擅長治療疑難雜病，85歲的中醫師董延齡身體健朗，精神抖擻，他定期體檢，除重聽外，血壓、血糖及血脂都很正常，沒有慢性病，如今仍維持每週看診3天。

董延齡過去在立法院駐診，曾一針救醒因跌倒陷入昏迷的老立委李文齋，並為許多立委看病，被尊稱為「國醫」，最近更將多年急救經驗集結成《中醫急救36計》，並獲得國醫節中醫藥優良著作獎。「中醫是活生生的醫學，不是死板板的，」說起新近治療的成功案例，他如數家珍，記憶力超好，從脈象、狀況一路講到藥方，不疾不徐、中氣十足，令人好奇滿滿元氣從何而來。

【活力早餐：少不了優質蛋白】

董延齡認為，要維持不生病，飲食很重要，尤其是早餐。相較於多數年長者習慣早餐以稀飯配醬菜，造成蛋白質攝取不足，不僅缺乏營養，也容易造成肌少症。董延齡的早餐桌上有蛋、有魚、有麥片及水果，種類多樣。

「早餐是金，要吃得好，」他說，把對身體好的食物擺早上吃，讓豐富營養驅動一天開始。

桌上最常出現清蒸料理如水煮蛋、蒸魚或蒸雞肉等，偶爾也喝點燉雞湯，這些優質蛋白容易消化吸收，可幫助肌肉合成、維持體力。他謝絕油炸品，像炸雞排、豬排或牛排等大塊肉，容易刺激身體發炎反應，他一概不吃。

高纖有助排便，保護心血管，董延齡選擇簡單方面的五穀粉餐包，灑上麥片混合喝增添口感有時則換成一盤燙菠菜或白菜，或是搭配麵包增加飽足感。他從小腸胃不好，體質虛寒，因此不碰冰品或冰過的水果，較常吃的是擺放常溫中的香蕉、奇異果、葡萄、木瓜或芭蕉。

而且，每天早上一定先喝300～500cc的溫開水，做簡單的暖身運動再下床。「這是我血管彈性特別好的原因，」他笑說，溫開水能稀釋血液，並可達到沖刷與清潔血管效果，喝了溫開水後上樓做半小時運動，再下樓吃早餐，數十年如此。「我年輕時身體很差的，」他說，儘管先天條件不好，但透過適當運動及飲食，也能調養出不生病的好體質。

(中時電子報)