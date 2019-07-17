不管戰機如何演化，飛行速度都是關鍵性能，不管是攻擊或是防禦，擁有高速度的戰機都較為有利。自20世紀中葉，噴射戰機發展以來，飛機已能夠突破音速，甚至兩倍以上。以下是現役最快的5種軍用機。

第5名：Su-27側衛(Flanker)，極速2880公里/小時(2.35馬赫)

Su-27是蘇霍伊航空集團( Sukhoi)所設備的重型戰鬥機，在研發之初就是為了對抗並超越美國F-15戰機而設計，為此，蘇霍伊不惜花費更多時間，應用更好的技術來打造，Su-27是俄式戰機當中第一種採用電腦控制技術的。Su-27在1977年首次飛行，確實是一代傑作，它的特製型P-42，成功打破原本由F-15A創下的爬升時間、速度、高度等多項記錄，雖然它的極速是2.35馬赫，比不上F-15，但是仍然足夠快速了。

在蘇聯解體後，原本負擔蘇聯本土防空的蘇霍伊戰機，也可以加入國際市場，由於Su-27的傑出性能，一舉成為俄羅斯最暢銷的戰機，甚至成為龐大的家族系列，衍生型包括Su-30 、Su-33、Su-34 、Su-35，甚至是Su-57也看的到極多Su-27的影子。

即使更先進的衍生型眾多，但Su-27仍然是俄羅斯現役主力戰機，美國也有4架，是在蘇聯解體時期透過烏克蘭購得，用於訓練和測試。

F-15E打擊鷹戰機，是空優與對地攻擊的兩用戰機，性能非常傑出。(圖/美國空軍)

4. F-15E打擊鷹(Strike Eagle)，極速3060公里/小時(2.5馬赫)

波音F-15是1970年代，美國空軍戰鬥機實驗FX計畫(Fighter-Experimental)的產物，將戰鬥機的功能回歸到空中作戰，不要分心在對地轟炸方面；結果其衍生型F-15E打擊鷹，仍然是對地攻擊的能手。

F-15設計之初，是為了對抗前蘇聯的3馬赫戰機MiG-25，在外型上確實沿用了MiG-25，但是兩者卻大不柤同，MiG-25將全部性能投注在速度上，而F-15則兼具速度與靈活度，雖然不如MiG-25那麼快，但F-15極速2.5馬赫也相當夠用。

F-15E打擊鷹安裝了固定式的適型油箱，可增加F-15的航程與滯空時間，卻沒有破壞原本的外型，因此F-15E的極速仍然達到2.5馬赫。即使不執行對地攻擊，F-15E也是極好的空戰高手。除美國空軍之外，包括以色列、沙烏地阿拉伯、南韓、新加坡，也都操作F-15E。

MiG-31仍是俄羅斯相當倚重的高速攔截機，據說後續的MiG-41在研發中。(圖/俄羅斯空軍)

3.MiG-31獵狐犬(Foxhound)，極速3,000公里/小時(2.83馬赫)

MiG-31是一種高空高速攔截機，由MiG-25改進而來，外型上大致相同，但細節上修改了很多，關於MiG-25的部分等一下再說。

MiG-31記取了相當多MiG-25的經驗與教訓，航電系統是最大的升級，機首的閃舞雷達(Zaslon -AM)是第一種空用型相位陣列雷達，雷達直徑1.4公尺，相當巨大。為了有效利用雷達的優勢，MiG-31採用2人乘座，後座擔任雷達管制員，負責查看空域與可疑威脅目標。

MiG-31的極速達到2.85馬赫，雖然理論上應該也可突破3馬赫，但是那樣操作會使引擎給燒壞，因此在速度表上設計有「紅區」，一但到了2.6馬赫時就會示警，提醒飛行員注意速度。

今日的MiG-31仍以國土防空為主，是少數俄羅斯不外銷的戰機，但是俄國總統普丁在去年提出新的武器計畫，其中高超音速的KH-47M2「匕首」反艦飛彈，將由MiG-31搭載，這型飛彈可以一擊就摧毀1000公里外的軍艦的。

1960年問世的MiG-25，是一種可達到3馬赫的超高速攔截機，現由MiG-31取代。(圖/fas)

2.米格-25 狐蝠(Foxbat)，極速3900公里/小時(3.2馬赫)

目前仍在服役的最快的戰鬥機，是前蘇聯的MiG-25。在1960年代，美國推出3倍音速的SR-71黑鳥戰略偵察機、XB-70女武神戰略轟炸機，令蘇聯相當恐懼，為此米高揚設計局設計一種可達到3倍音速的純粹攔截機，也就是MiG-25。犠牲了靈活度的MiG-25，確定維持2.8馬赫的巡航速度，而極速還能飆至3.2馬赫。

1971年秋，以阿贖罪日戰爭爆發前夕，4架蘇聯MiG-25P偵察型進駐埃及，不時前往以色列上空偵察，以色列空軍派出了當時西方最好的戰機，也就是F-4幽靈2式，然而F-4完全追超不上MiG-25P，而且相對距離拉開的非常快，以色列地面站發現，MiG-25的速度超過了3.2馬赫！令西方大為震驚。

伊拉克空軍的MiG-25，曾在1991年海灣戰爭，擊落過美海軍F/A-18C大黃蜂戰機，成為那場勝負極懸殊的一邊倒戰爭期間，少數可讓伊拉克軍揚眉吐氣的時刻。如今大多數的MiG-25皆已退役，但仍有一些少部分數量在利比亞服役。

X-37B是美國空軍的無人太空梭，繞行速度秒速8公里以上(第1宇宙速度)，大約是23~25馬赫。(圖/美國空軍)

1.波音X-37太空船，極速30600公里/小時(25馬赫)

波音X-37B，是一種無人太空梭，它的外型與以前的太空梭很像，不過體型小的多。更不同的是，它由美國空軍營運，上頭寫著US AIR FORCE。從2010年開始，美國空軍都會委託航太總署將X-37B送入太空，然後長時間繞行地球，目前已進行5次太空任務，每一回的任務時間都在加長，2017年9月發射的X-37B仍在軌道上運行，任務時間已超過600天。

美國空軍從未說明X-37B的用途，有些人認為，它可視為第一種太空戰機。當它返回地球時，速度可達到25馬赫。

(中時電子報)