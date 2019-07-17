「2019年中部產業聚落採購大會」17日在台中市登場，協助中部自行車、手工具及機械等重點產業拓銷，有34國近百家買主來台，台灣有360多家業者參加，主辦單位安排近千場次的面對面洽談會，並邀請多家世界大廠公司採購策略活動。

由國貿局委託外貿協會舉辦的「中部產業聚落採購大會」在台中金典酒店舉行，採購大會這次首度到台中市來舉辦，有34國近百家買主前來參加，台灣有360多家業者參加，以中台灣有機械、手工具及自行車等重點產業，主辦單位直接將買主找來安排千場面對面的洽談，並可就近到工廠參觀交流。

外貿協會秘書長葉明水在會中致詞表示，近百家國際買主來自新南向的東南亞、菲律賓等國家約有40％、新興市場約有36％，值得一提的是貿易快速成長的印度，共有10家企業參加，其中，包括有全球超大品牌DMG Mori波蘭子公司Famot等。

國內零組件加工商的義高工業公司指出，代工廠很難透過管道找到終端買主，主辦單位能直接把買主邀來中部見面，對廠商非常有助益；知名剪類手工具製造商日崟興業表示，會中受美國知名手工具品牌Klein Tools及波蘭手工具製造商Grupa Topex青睞，將進一步安排訪廠交流。

首次參加貿協洽談會安排的DMG Mori波蘭子公司Famot也表示，去年已有來台採購經驗，台灣產品交貨穩定，特地親派高階人員來台採購。

(中時 )