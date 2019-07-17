不在颱風警戒範圍 台南率先宣布明天正常上班上課 19:592019/07/17 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風丹娜絲路徑持續往東移，對台灣影響減低，最快今天晚間8時30分將解除陸上颱風警報，台南市政府率先宣布明天正常上班上課。 台南市政府新聞處晚間7點39分發布，由於台南市並未列入陸上警戒範圍，因此明天正常上班上課。 (中時 ) #上班 #台南市 #上課 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南登革熱再添1例 8旬翁中鏢 04:102019/07/14 生活新聞 全台水雉大調查 15日開跑 04:102019/07/15 地方新聞 幼年曾受虐 17歲媽媽依殺人罪起訴 04:102019/07/15 地方新聞 宮廟行動公約提升自律 廟宇慶典妨礙安寧案件銳減 20:142019/07/15 生活 颱風外圍影響 用電量達今年新高、供電小吃緊 16:462019/07/16 財經 台南新化染登革熱男子 與東區第6例有地緣關係 11:032019/07/17 生活 向非法旅宿宣戰！新北罰金最多奪開單王 12:252019/07/17 生活 向非法旅宿宣戰！新北罰金最多奪開單王 12:352019/07/17 生活 北北基颱風假 林右昌：會同步宣布 同調要看狀況 15:162019/07/17 生活 丹娜絲路徑再東修 最快8點半解除陸上警報 17:582019/07/17 生活 生活熱門新聞 不斷更新》輕颱丹娜絲擦過東台灣！18日停班停課看這裡 - 生活 雙颱恐襲台？氣象局這麼說 - 生活 恐怖喔 丹娜絲颱風最複雜的劇本發生了 - 生活 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 暴風圈明晨觸台東、屏東 - 生活 85歲沒病！國寶中醫公開養生早餐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。