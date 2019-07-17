颱風丹娜絲路徑持續往東移，對台灣影響減低，最快今天晚間8時30分將解除陸上颱風警報，台南市政府率先宣布明天正常上班上課。

台南市政府新聞處晚間7點39分發布，由於台南市並未列入陸上警戒範圍，因此明天正常上班上課。

(中時 )

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