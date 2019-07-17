「恰恰」彭政閔引退系列賽起跑，17日是中信兄弟在高雄澄清湖最後主場賽事，在達成生涯2000安里程碑後，今日彭政閔終於追平張泰山所保持的累計1075得分，接下來有機會刷新紀錄成為中職「得分王」。

恰恰今年陷入得分荒，8日跑回全隊唯一1分，生涯累積得分來到1072分後，連續15場比賽沒有回到本壘得分，刷新最久沒得分的個人紀錄；接著6月8日單場2得分，將得分紀錄推進到生涯1074分後，恰恰又連續11場出賽皆無法回本壘。

今日在家鄉高雄的球迷面前，面對富邦悍將先發投手包林傑，3局下半1人出局後，「恰恰」彭政閔選到本場個人第2次四壞球保送形成滿壘，詹子賢再度獲保送兵不血刃攻下兄弟第1分後，下一棒陳子豪敲出帶有2分打點的安打，不但幫助球隊以3比2超前，還幫助彭政閔回本壘得分，達陣生涯1075得分紀錄，目前與張泰山同為中職紀錄保持人

彭政閔生涯在澄清湖球場寫下不少紀錄，完成生涯第200盜，還在2008年季後賽敲出單場三響炮，破了當時季後賽紀錄，如今恰恰在澄清湖的回憶又多一筆，在萬眾矚目下，彭政閔追平張泰山創下的1075得分，更有機會在退休年刷新紀錄。

(中時電子報)