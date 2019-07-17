台北市長柯文哲接受雜誌與網路媒體共同專訪，被問及2020是否參選的議題，結果他一度哽咽，感嘆自己主辦2017世大運時被蔡政府抹紅，接著他更直言，因為綠營的「政治圍毆」，以及他認為如果蔡英文總統做得好，他就不用苦惱要不要選，所以「我有時候會恨民進黨」。

柯文哲在專訪中表示，到底選不選，他也不曉得，「我一直在找理由不要選」，但是「天啊，怎麼變成這兩個（指蔡英文、韓國瑜）？」、「媽啊！韓國瑜，好可怕！」他直言，德國人放棄權利、擁護希特勒上台，是因為當時人民很絕望，2014年他的當選，也是因為市民絕望，如果不是絕望，怎麼會去冒險？絕望就會鋌而走險，去年的高雄也是這樣。

雖還未決定要不要選，柯文哲強調，該做的準備還是要做，而他認為，若以無黨籍參選，連署書發個e-mail給柯粉寫一寫、幫他寄回來，3天就可以完成了；反而「我心裡滿怨恨小英，她好好幹，就不會搞出那麼多問題了，我們就沒有選不選的困擾」，因為很多市政都推到一半，不像韓國瑜比較簡單、什麼事都還沒做。

他舉例，蔡英文若繼續幹下去，蔡政府造成的問題不是4、5年內會浮現，GDP維持差不多、勞保破產、電費漲價，都是她下台以後的事，台灣就是繼續這樣，生活也不差，但就是沒希望；國民黨花70年搞丟江山，小英花2年就搞丟，實在太厲害。「有人說2020年是最後一次選總統，其實只要台灣內部還是好好的，大陸進不來。」

至於韓國瑜，柯文哲竟脫口表示，「他水準沒有很高，讀的書只夠做北農董事長，當國家總統還差得遠」，民進黨選舉技術強，一方面也是韓國瑜不耐打，不像我們清白從政，如果藍綠一對一打，選舉會打得很慘烈。

接著他再將炮口對準民進黨。柯文哲說，2017世大運意外成功，從那時候開始，他就無法再相信民進黨，葛特曼事件則是不信任的最後一根稻草，在在讓他覺得民進黨跟國民黨有什麼不一樣？

柯文哲透露，世大運時蔡英文能用總統身份上台講話，北市府幕後工作做多少，世大運前他跟大陸談判，問小英政府誰能幫忙，蔡叫他找吳釗燮，結果「從那一天開始，我就沒見過吳釗燮了」，世大運真的很困難，大陸也是讓步了，這都是談判，結果獨派還是照三餐罵。

最後柯文哲也表示，總統選戰要贏太困難，以去年九合一北市長選舉類比，蔡英文比姚文智強、韓國瑜比丁守中強，除非他自己民調贏超過8％才有機會，所以他還在研發原子彈，否則現在出來選，一定輸。

(中時 )