北市府表示，由於目前北部地區尚未進入丹娜絲颱風陸上警戒範圍，因此明（18）日照常上班及上課，訊息並已於今(17)日20時上人事總處網站登錄，市府將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。

(中時 )

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