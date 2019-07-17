基隆市明（18）日照常上班上課。（張穎齊攝）

基隆市政府今（17）日晚間7時59分宣布，由於目前北部地區尚未進入丹娜絲颱風陸上警戒範圍，因此明（18）日照常上班及上課，市府將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。

(中時 )