陳迪(右)、許育修(左)首度搭檔，在台塑盃國際網球賽男雙首輪以直落二獲勝（海碩整合行銷提供）

2019台塑盃國際男/女子職業網球錦標賽男子賽首站，今天因為天氣關係曾暫停比賽，後來移到室內球場續戰，單打尤承宇、劉少凡、雙打黃琮豪/駱建勛、陳迪/許育修等地主選手都順利晉級。

尤承宇在單打會內賽6：2、6：1輕取瑞典選手姆瑞達（Jonathan Mridha），賽後表示在炎熱天氣下出賽，不論是意志力還是身體整體狀況都不斷下降，第1局自己狀態沒調整到位導致面臨2個破發點危機，好在之後找回節奏，加上對手錯失破發點後心情受到影響，加上天氣轉陰，狀態有所提升，就此掌握戰局。

球迷引頸期盼的「台塑之星男雙內戰」由駱建勛攜手黃琮豪迎戰何承叡/孟慶洋，第一盤雙方6：6平手時因為天候因素暫停，大會趕緊安排室內球場續戰，何承叡/孟慶洋先下一盤，第二盤4：6被黃琮豪/駱建勛追回一盤，雙方進入「搶十」分高下，駱建勛/黃琮豪 12：10帶走勝利。

賽後駱建勛表示，和黃琮豪之前組隊參加青少年賽事奪冠，雖然兩人已經很久沒有搭檔雙打，整體默契還是感覺不錯，至於後來更換場地是否有影響，兩人認為起初是不太能適應室內球場較快的速度，但現場無風、也沒太陽，談不上絕對好或壞，至於逆轉關鍵，黃琮豪笑說歸功於駱建勛給他一些戰術建議，也確實執行。

今天壓軸的男雙賽是，由35歲的陳迪和20歲的許育修「跨世代組合」，面對日本組合高橋悠介/山崎純平，陳迪/許育修7：5、6：2告捷，談到兩人首度合作雙打，許育修表示比賽中接發球失誤率低是獲勝重要關鍵，前輩陳迪比賽中也不斷鼓勵他，讓他感覺相當安心。

(中時電子報)